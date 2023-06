Oma raakt gewond terwijl ze kleinkinderen net op tijd uit brandende wagen haalt

Zondag redde een dappere oma haar twee kleinkinderen uit een brandende auto in Deerlijk. Ze liep daarbij zelf verschillende brandwonden op. De kinderen bleven ongedeerd.

Zondag even voor 14:00 uur werd de brandweer van Deerlijk gealarmeerd voor een autobrand. De wagen stond vertrekkensklaar op de oprit van een woning in de Velstraat in Deerlijk, nabij het sport- en recreatiedomein aan de Ringlaan.

Op dat moment zaten twee kindjes in de wagen. Door een technische storing ontstond er rook en even later ook vuur in de wagen.

Brandwonden

De oma van de kinderen kon hen ongedeerd uit de auto halen maar liep zelf brandwonden op. Door de hitte was er ook schade aan de woning. De bandweer en hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook de MUG kwam naar de Veldstraat.

Er was korte tijd geen doorgaand verkeer mogelijk.

(MVD)