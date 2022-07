Even over 16 uur merkten passanten zwarte rook in de kerk van Westkapelle.

Toen ze binnengingen merkten ze dat de offerstand met kaarsen in brand stond. De opgeroepen brandweer kon de kleine brandhaard snel blussen.

De schade in de kerk valt mee. Er is een vermoeden van brandstichting. De politie startte een onderzoek.