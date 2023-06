Noël Braeckman (54) redt zonder aarzelen twee chihuahua’s uit brandend appartement in Aartrijke

Twee chihuahua’s die maandag vastzaten in een brandend appartement in Aartrijke, danken hun leven aan Noël Braeckman (54) uit Wijnendale bij Torhout. Toen hij net tijdens de brand passeerde aarzelde hij geen moment om naar binnen te gaan. “Niemand kon zeggen of er nog iemand binnen zat. Dus klom ik naar het terras op te zoeken en kon zo nog de twee chihuahua’s naar buiten brengen”, getuigt Noël.

Het was maandagmiddag rond 14 uur toen in de Brugsestraat in het centrum van Aartrijke een zware brand uitbrak op het terras van een appartement boven kledingzaak A-Mode. Noël werkt als lasser bij CNH in Zedelgem en was op dat moment onderweg naar huis. In Aartrijke zag hij de zwarte rook en grote vlammen op het terras en meteen schoot hij te hulp. “De hulpdiensten waren al gebeld hoorde ik van omstaanders maar niemand kon antwoorden op mijn vraag of er nog iemand binnen zat”, vertelt Noël. “Maar intussen waren ze wel foto’s aan het nemen en filmen. Heel vreemd. Ik zou het mezelf nooit vergeven mocht er nog iemand binnen zitten en dus ondernam ik actie.”

Via dakgoot op terras

Noël stormde het aanpalende gebouw binnen om boven te raken maar raakte niet in het bewuste appartement. “Zonder veel nadenken besloot ik dan maar om uit het dakvenster van die flat te klauteren en zo via de dakgoot het appartement te bereiken waar het brandde. Gewaagd? Misschien wel, maar ik wou gewoon niet opgeven en handelde wat impulsief. Het was een en al vuur op het terras maar die zat vooral aan een kant. Via een schuifraam kon ik alsnog naar binnen gaan en bleef maar roepen of iemand aanwezig was. Er kwam gelukkig geen gehoor. Binnen zag ik wel twee chihuahua’s lopen, bevend van de schrik. Een zat in de bench en de ander kon ik snel grijpen. Samen met mijn collega Glenn Ampe, die intussen ook boven was, konden we de hondjes in veiligheid brengen. We probeerden nog even om te blussen maar dat was onmogelijk geworden. ” Ook de twee katten die in de flat zaten overleefden.

Dankbare bewoners

Intussen was de brandweer aangekomen en die hadden de brand snel onder controle. De schade in de A-Mode bleef beperkt en de zaak kon woensdag heropenen. Het bewuste appartement werd echter zwaarder getroffen en is voorlopig onbewoonbaar. De twee mannen die de flat betrekken krijgen onderdak van familie. “Intussen heb ik hen al gezien en ze hebben me uitvoerig bedankt voor wat ik en mijn collega deden”, besluit Noël. “We gaven elkaar een dikke knuffel. Zelf ben ik ervan overtuigd dat ik voor hen echt een verschil heb gemaakt. Het tijdelijk verlies van je woonst is al erg zwaar, als ook het verlies van je dierbare huisdieren daar bovenop komt maar dat alles nog veel zwaarder. Dus ja, ik ben tevreden met wat ik heb gedaan.” (JH)