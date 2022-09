Nieuwpoortse kledingzaak getroffen door rookschade na brand in opslagplaats

In een kledingzaak in Nieuwpoort-Bad is dinsdag in de late middag brand uitgebroken. Het ging om een brand in de opslagplaats, maar in de winkel zelf is er nogal wat rookschade. Of de winkel woensdag kan openen, is onduidelijk.

De brand werd opgemerkt om 16.50 uur en meteen werd ook de brandweer verwittigd. Het ging om een brand in een kledingzaak op het gelijkvloers van een acht verdiepingen tellend flatgebouw, gelegen op de Zeedijk ter hoogte van het Leopoldplein in Nieuwpoort-Bad. De brandweerposten van Nieuwpoort, Koksijde en Oostduinkerke repten zich net als de politie ter plaatse.

“Bij aankomst bleek er maar een bewoner in het flatgebouw thuis te zijn en die was reeds buiten”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek. “De brand situeerde zich achteraan in een soort bijgebouw van een kledingzaak waar de opslagruimte en een bijkeuken gevestigd zijn. De brandweer kon het vuur al bij al snel blussen. De brandschade bleef beperkt tot de ruimte zelf, maar elders in de winkel is er wel rookschade. Bij de brand raakte niemand gewond. De brandweer was nog even bezig met het ventileren van alle ruimtes.”

Wat er precies brandde in de opslagruimte is niet duidelijk. Of de kledingzaak woensdag de deuren zal kunnen openen, is eveneens onduidelijk. (JH)