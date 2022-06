Nele (55) en dochter Fien (20) verloren huis na zware brand in De Panne: “Wellicht duurt het een jaar voor we terug kunnen”

Enkele dagen nadat een zware brand hun huis verwoestte in De Panne bekomen mama Nele Berghmans (55) en dochter Fien Rabaey (20) van wat hen overkomen is. Tot ze een huurhuis gevonden hebben verblijven ze bij een oom even verder. “Het zal zeker een jaar duren eer we terug kunnen”, zegt Fien. “Het ergste wat we kwijt zijn, zijn onvervangbare dingen: mijn vriendenboeken en brieven, en een prachtig kastje dat nog van mama’s oma was.”

De brand ontstond vorige week vrijdagavond rond 22.40 uur in het huis in de Westhoeklaan waar Nele met haar dochter Fien woont. Zij waren thuis toen het vuur uitbrak. “We waren tv aan het kijken toen we opeens een flinke ontploffing hoorden”, zegt Fien. “Eerst wisten we niet wat er aan de hand was en zochten we beneden. Toen ik plots ook iets rook ging ik boven kijken. Toen ik de deur van mijn slaapkamer opentrok was het daar aan het branden. “Water, we gaan blussen!” riep mijn mama. Maar het vuur verspreidde zich zo snel dat het geen zin had. We vluchtten naar buiten en daar stonden onze buren al, die het vuur hadden opgemerkt.” De brandweer was snel ter plaatse en riep versterking in maar kon niet voorkomen dat de ganse bovenverdieping uitbrandde. Beneden is er veel waterschade.

Onvervangbare spullen

Na een nacht op hotel verblijven Nele en Fien bij haar oom op zijn appartement in De Panne. “Voorlopig, tot we via de verzekering een huurhuis vinden”, vervolgt Fien. “In de zomer komt immers ook mijn broer, die in Antwerpen studeert en daar op kot zit, terug thuis wonen. We hopen eind deze maand iets te vinden. Zaterdag gingen we met de brandexpert terug naar het huis om uitleg te geven en enkele spullen te halen. De brand is zeker ontstaan in mijn slaapkamer maar we weten nog steeds niet door wat. Dat maakt het voor ons moeilijk om dragen. Heel wat is vernield maar de spullen die onvervangbaar zijn doen ons het meest pijn. Voor mij zijn dat bijvoorbeeld vriendenboeken van vroeger, brieven van op kamp en voor mama is dat een prachtig kastje dat nog van haar eigen grootmoeder is geweest.” Fien studeert kleuteronderwijs in Gent en zit in haar tweede jaar. Al haar cursussen zijn eveneens in de brand gebleven. De examens laat ze aan haar voorbij gaan en in september zal ze opnieuw starten.

Veel steun en acties

Fien en haar mama en papa trekken zich op aan de vele steun die ze krijgen. “Tijdens de brand zijn vrienden van zowel mama als mezelf ons komen steunen, dat hadden we echt wel nodig”, zegt Fien. “En intussen zijn mensen zelf gestart met acties voor financiële steun. Een vriendin van me verkoopt snoepzakjes en vrienden van papa zijn een doneeractie gestart. Ze haalden zelfs al bijna 10.000 euro op. Dat vinden we overweldigend en we danken iedereen voor alle steun en bemoedigende woorden die we krijgen.” Naar verwachting zal het een jaar duren voor het huis terug opgebouwd is. Het afgebrande dak werd vandaag gedicht tegen de regen. (JH)