Negen appartementen onbewoonbaar na zware brand in Deerlijk, twee bewoners en brandweerman gewond

Donderdagavond om 21.30 uur is er brand ontstaan in het appartementsblok ‘Narcis’ op de Bloemenwijk in Deerlijk. Een bewoner zou aan zijn bromfiets aan het sleutelen geweest zijn, toen die plots vuur vatte. Negen flats zijn onbewoonbaar verklaard, twee bewoners en een brandweerman raakten gewond.

Er was rookontwikkeling en er sloegen vlammen uit een appartement op het tweede en derde verdiep. Omwonenden konden alle bewoners via een afdak uit het gebouw halen.

Bevangen door rook

Eén bewoonster liep brandwonden op en werd na verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Eén bewoner en een brandweerman geraakten bevangen door de rook.

De 36 bewoners moesten allen naar het nabijgelegen ontmoetingscentrum d’Iefte, waar zij geregistreerd werden. Daar was ook slachtofferhulp aanwezig.

Regine Rooryck, waarnemend burgemeester, was op de plaats van de brand en coördineerde mee de hulpverlening.

Onder de geëvacueerde Martin Bossuyt die vertelt dat hij rook zag door het raam van zijn appartement. “Er werd op de deurbel geduwd. Ik ging in de gang kijken en zag veel rook. Ik ging naar beneden en dan stond het vast dat ik naar buiten moest. Hier in d’Iefte staat koffie klaar en wij moeten ons registreren.”

Jozef probeert zelf nog te blussen

Jozef Gevaert was één van de eersten die alarm sloeg. “Ik was thuis en liep bij het zien van de rook en de gloed die uit het appartement van de buren kwam, naar hun deur. Door mijn brandopleiding bleef ik kalm.”

Jozef stortte zich met heldenmoed en een brandblusser op het vuur, maar kon het alleen niet bolwerken. © MV

“Ik nam een blusapparaat in de gang en mijn gasmasker, dat steeds in mijn appartement ligt, mee en liep naar het brandende appartement. Daar beukte ik de deur open en begon te blussen. Ik wist dat ik me niet te ver moest wagen.”

Ladder net lang genoeg

Een toevallige voorbijganger, Piet D., zag nog voor de brandweer er was, dat het ernstig was. “Omwonenden konden de bewoners van de brandende appartementen via een afdak uit het gebouw halen. Gelukkig had er iemand een ladder in drie delen die net hoog genoeg tot bij de mensen kon.”

Eenmaal de brandweer van de zone Fluvia ter plaatse was de brand snel onder controle maar de schade aan de appartementen is groot.

Het was de bedoeling dat er na een rapport van de branddeskundigen eventueel woningen konden vrijgegeven worden. Meer dan de helft van de appartementen konden rond middernacht opnieuw betreden worden door de bewoners. De overigen konden bij familie terecht.

Ziekenhuis verlaten

Regine Rooryck volgde alles tot ver over middernacht mee op. “De technische ploeg van de gemeente plaatste ’s nachts nog houten platen om de getroffen appartementen af te sluiten. De coördinatie van de opvang van de bewoners verliep vlot.

Vrijdagochtend mocht de bewoonster die door de rook bevangen werd, het ziekenhuis verlaten.”

Bromfiets vat vuur

Het parket liet vrijdagochtend weten dat negen flats zijn tijdelijk onbewoonbaar zijn. “Een persoon was aan het sleutelen aan een bromfiets toen die vuur vatte”, klinkt het. Dat zou de oorzaak van de brand geweest zijn. Het parket heeft een deskundige aangesteld.

(MVD)