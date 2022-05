Nachtelijke brand richt veel schade aan bij café D’Armoe in Rumbeke

Een nachtelijke brand heeft in de nacht van woensdag op donderdag veel schade aangebracht aan café D’Armoe in de Kwadestraat in Rumbeke. De brand ontstond in een bijgebouwtje waar de keuken zich bevindt. “We hadden net serieus investeringen gedaan. Dit is de tweede brand op enkele jaren tijd. Het is om moedeloos van te worden,” aldus uitbater Alex Coussée.

Een politiepatrouille reed donderdagochtend omstreeks kwart voor vijf richting het Accent Business Park, waar de politiezone RIHO gehuisvest is. Een agente merkte dat er iets niets pluis was in de omgeving van café D’Armoe. “Kort daarna werd ik door de agenten wakker gemaakt. Ik kreeg te horen dat er brand was in het café”, aldus uitbater Alex Coussée. Hij ging onmiddellijk kijken wat er gaande was. “Samen met een agent ging ik via de voorzijde de zaak binnen. Ik kon nog de hoofdzekering afzetten, maar al snel werd duidelijk dat er langs de achterzijde van het café een serieuze brand was uitgebroken.”

“Kon nog veel erger”

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. “We startten met een binnenaanval in het bijgebouw. Gelukkig had de brand niet veel zuurstof waardoor hij minder snel kon uitbreiden. Eens we het vuur onder controle hadden, hebben we ons geconcentreerd op de dakbedekking. Dankzij de alerte politiemensen bleef de brand uiteindelijk beperkt. Dit kon nog veel erger afgelopen zijn”, aldus brandweerofficier Rob Nachtergaele.

De zaken liepen net supergoed. We krijgen meer en meer eters over de vloer en er staan verschillende feestjes gepland

Toch is de schade aan het gebouw groot. “Waarschijnlijk ontstond de brand door een kortsluiting aan de koelkast. Ook het andere materiaal in de keuken liep serieuze schade op. Ik had de voorbije jaren nog erg geïnvesteerd in dit gedeelte, alles was vernieuwd. De zaken liepen net supergoed. We krijgen meer en meer eters over de vloer en er staan verschillende feestjes gepland”, aldus Coussée.

Roetschade

Wanneer de horecazaak terug open kan, is momenteel nog koffiedik kijken. “Het bijgebouwtje kunnen we afsluiten. Dat gedeelte zal gesloopt worden en we zullen een nieuwe keuken moeten bouwen. In de café is er roetschade. Er zullen dus nog serieuze schoonmaakwerken moeten gebeuren vooraleer we terug de deuren terug kunnen openen.”

Voor Alex Coussée is het de tweede tegenslag in vijf jaar tijd. In 2017 bracht een schoorsteenbrand ook al schade aan het café aan. “Sindsdien ben ik extra waakzaam. Woensdag had ik nog gezegd aan mijn zoon en aan het personeel dat ze steeds heel alert moesten zijn wanneer ze het café afsluiten. We willen nog enkele jaren goed werken en een brand kunnen we missen als kiespijn. Nog geen dag later brandt het hier.”