Nachtelijke brand in nieuwe Sky Towers in Oostende, brandstichting niet uitgesloten

De brandweer rukte woensdagnacht om 1.15 uur uit voor een brand in het centrum van Oostende. De politie startte een onderzoek op.

Het incident deed zich voor in de Sky Towers, vlakbij het Oostendse station. De Sky Towers zijn nieuw en niet alle handelspanden onderaan werden ondertussen ingevuld. Het is in een van die leegstaande panden dat er brand uitbrak.

“In een van die panden lag er redelijk wat materiaal”, vertelt Eline Goeminne, woordvoerder bij de Oostendse politie. “Dat materiaal heeft op een of andere manier vuur gevat. Hoe de brand precies ontstaan is, is momenteel nog niet duidelijk. De brandweer had het vuur snel onder controle en de brand richtte niet heel veel schade aan. Toch is er wel wat roet- en rookschade, aangezien er heel wat rookontwikkeling bij te pas kwam.”

Tot nu toe werd er nog geen branddeskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Al wordt brandstichting niet helemaal uitgesloten. “Dat onderzoek loopt en het kan dat er nog een branddeskundige wordt aangesteld, al is dat nog niet zeker. De eigenaar van het pand werd op de hoogte gebracht.”