Nachtelijke brand in leegstaand pand op Belgiek

Maandagavond ontstond na 22 uur brand in een leegstaand pand aan het kruispunt van de Belgiek. Wegens de geplande wegenwerken op het kruispunt zou het pand binnenkort gesloopt worden.

Het gebouw was vele jaren bakkerij en winkel van de familie Roose. Sinds enkele jaren staat het pand te verkommeren en te wachten op het slopen.

Maandag was er door een ongekende reden een rookontwikkeling en brand vanop de binnenplaats. De brandweer van de post ‘Belgiek’ is op een paar honderd meter van de vuurhaard gevestigd en was snel ter plaatse.

Het verkeer op de Vichtesteenweg was tijdens het blussen onderbroken. (MVD)