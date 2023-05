Nachtelijke brand beschadigt hagelkanon fruithoeve ’t Beurtegoed in Sint-Eloois-Winkel

Een nachtelijke brand heeft veel schade toegebracht aan het hagelkanon op de velden van Peter D’Hondt van fruithoeve ’t Beurtegoed in de Gullegemsestraat. “We hopen dat het kanon snel hersteld kan worden, maar vooral de schade aan de demper is erg groot. We willen dan ook graag de buurt verwittigen omdat het kanon nog luider zal klinken dan anders.”

Peter D’Hondt van fruithoeve ’t Beurtegoed werd in de nacht van woensdag op donderdag omstreeks middernacht gecontacteerd door een alerte buurman die vanuit zijn tuin had gezien dat het hagelkanon op een van de velden van de fruithoeve in brand stond.

Peter contacteerde snel de brandweer. “Bij hun aankomst ging hun aandacht eerst naar de acetyleenflessen die mogelijk konden ontploffen. De brandweer koelde de flessen af en bluste inmiddels ook de brand aan de negen meter grote constructie”, aldus Peter.

Luide knallen

De schade aan het hagelkanon is echter groot. “Het hagelkanon kocht ik in 2007. Met het apparaat probeer ik hagelvorming in buien tegen te gaan om zo de appels en de peren op mijn 12 hectare groot bedrijf te beschermen. In mijn eerste tien jaar dat ik het bedrijf runde, was de oogst vier keer verhageld. Ik moest iets doen. Het was stoppen of kiezen voor bescherming met een hagelkanon. Sinds ik het hagelkanon heb, ken ik geen problemen meer”, aldus Peter.

Hij wordt via het KMI op de hoogte gebracht wanneer een hagelstorm de regio Sint-Eloois-Winkel nadert. “Gemiddeld zet ik achttal keer per jaar het kanon aan.” Dat gaat telkens gepaard met luide knallen, telkens om de zeven seconden. Inmiddels weten de bewoners van Sint-Eloois-Winkel dat Peter gebruik maakt van een dergelijk kanon.

“Ik heb daar onmiddellijk over gecommuniceerd en kan gelukkig ook rekenen op begrip van de buurt. Wanneer er iemand nieuw in de buurt komt wonen, informeer ik hen onmiddellijk over het hagelkanon. Dat vind ik meer dan normaal, want ook ik zou me afvragen van waar die luide knallen plots komen. De voorbije jaren wisten de mensen telkens dat ze hun was moesten binnenhalen of met hun aperitiefje hun terras moesten verlaten voor het naderende onweer.”

Demper zwaar beschadigd

Hoewel er mogelijk wat onweer in de lucht hangt, moeten de buurtbewoners van ’t Beurtegoed zich de komende dagen niet verwachten aan kanonschoten. Door de brand is er ook schade aan de ontploffingskamer van het kanon. “De leidingen zijn wel nog intact.”

Peter maakt zich meer zorgen omtrent de demper. “Met het oog op mogelijke geluidsoverlast investeerde ik 10.000 euro extra in een demper. Die is door de brand serieus beschadigd en moet vervangen worden. Hopelijk vind ik nog de juiste stukken. Ik wil de buurt geen extra overlast bezorgen, maar de kans is groot dat dit toch serieus wat tijd in beslag zal nemen.”

Hoe de brand woensdagnacht ontstaan is, is onduidelijk. “Om 23 uur zijn er nog fietsers gepasseerd. Zij hadden niets opgemerkt. Gelukkig merkte mijn alerte buurman de brand om middernacht op. Daardoor is er bijna geen schade aan de fruitgaard.”