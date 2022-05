Na brand in woning moet gezin van zeven uit Kuurne ander onderdak zoeken

In de Kasteelstraat brak dinsdag kort na 17 uur brand uit in een woning. Hoewel iedereen tijdig de woning kon verlaten en niemand gewond raakte, moet het gezin van zeven tijdelijk een ander onderdak zoeken.

Het waren de bewoners zelf die de hulpdiensten verwittigden. Op een bureaustoel, in één van de kamers op de eerste verdieping, was vuur ontstaan. Het synthetische materiaal waaruit de stoel bestond en wat materiaal op diezelfde stoel, zorgde voor een hevige rookontwikkeling die meteen de volledige woning vulde.

Snel onder controle

“We denken dat er iets elektrisch op die stoel moet hebben gelegen, wat de brand heeft veroorzaakt”, liet de brandweerofficier ter plaatse noteren. “Wat het precies was of hoe het precies is ontstaan, daar hebben we het raden naar. We konden de brand erg snel onder controle krijgen waardoor de schade eigenlijk beperkt bleef tot die stoel en die ene kamer. De rookontwikkeling is, vanwege het synthetische materiaal, erg ongezond waardoor we de mensen aanraden om tijdelijk een andere verblijfplaats te zoeken.”

De Kasteelstraat werd tijdens de interventie een tijdlang voor het verkeer afgesloten.