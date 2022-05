Motorrijders van Bredense politie voorkomen erger door brandende zetel te blussen

Omstreeks 18 uur liep maandag een melding binnen van een brand in de Pieter Breugelstraat in Bredene. Twee heldhaftige motorrijders van politiezone Bredene/De Haan waren als eerste ter plaatse en gingen de vlammen te lijf met een brandblusapparaat. Ze konden zo erger voorkomen.

Mensen helpen: dat is waar de politie voor staat. Twee motorrijders van de politie van Bredene/De Haan waren maandag als eerste ter plaatse bij een brand in Bredene. Bart en Steven aarzelden geen seconde. “De bewoner van het appartement op de gelijkvloerse verdieping wees ons meteen op de zetel die in de living van het appartement stond”, vertelt Bart. “Samen met mijn collega hebben we niet getwijfeld en pakten we de zetel vast om ze naar buiten te brengen.”

Op die manier bleef het appartement al zeker gevrijwaard van enige brandschade. “Met een brandblusapparaat hebben we de zetel uiteindelijk geblust”, zegt Steven. “De zetel is rijp voor het containerpark, maar we zijn blij dat we grotere schade konden voorkomen. Uiteindelijk hebben wij gewoon ons werk gedaan en dat is mensen helpen.”

Ondertussen was ook de brandweer van Oostende gearriveerd, die van veel verder moest komen dan de twee politie-inspecteurs. “Zelf moesten we niets meer doen, dankzij het werk van de twee politieagenten”, klinkt het bij de brandweer. We voerden enkel nog een controle uit. Het appartement liep dan ook geen verdere schade op.

De bewoner van het appartement zou in de zetel in slaap gevallen zijn met een brandende sigaret.