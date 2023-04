Motorfiets vernield na brand in loods in Koekelare

In een loods in de Steenstraat in Koekelare is donderdagmiddag brand uitgebroken. Het bleek te gaan om een motorfiets in de loods die plots in lichterlaaie stond.

De brand werd rond 12.15 uur opgemerkt door de bewoner van de loods. Die ligt wat afgelegen in de Steenstraat tussen Koekelare en Kortemark. Toen de bewoner de grote vuurhaard opmerkte belde hij de brandweer. “Onze ploegen werden verwittigd over een industriebrand in de Steenstraat”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

“De melding kwam dat dit een uitslaande brand zou betreffen in de loods. Toen we ter plaatse kwamen was er geen sprake van een uitslaande brand. Wel stond een motorfiets in die loods in brand. De eigenaar had intussen zelf het vuur al deels kunnen blussen waarna onze ploegen de bluswerken overnamen. De loods zelf kon gevrijwaard worden maar de motorfiets brandde uit. Daarna werd de loods nog een tijdlang geventileerd zodat de rook kon verdwijnen.”

Tijdens de bluswerken raakte de bewoner niet gewond. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk. (JH)