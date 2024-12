Motorfiets en step vernield tijdens uitslaande tuinhuisbrand

In de Macharius Grysonstraat in Ichtegem woedde woensdagmiddag een zware tuinhuisbrand achter een woning. Rond 14.30 uur werd de uitslaande brand in het vrijstaande tuinhuis ontdekt.

De vlammen waren tot ver te zien, zelfs tot op de Torhoutbaan. De brandweerposten van Torhout en Koekelare snelden ter plaatse. Eenmaal aangekomen was duidelijk dat het tuinhuis reddeloos verloren zou zijn. Het hele tuinhuis en alle inhoud, waaronder een elektrische step en motorfiets, gingen volledig in de vlammen op. Er was ook brandschade aan de aangrenzende tuinafsluiting, de achterliggende hoge haag en een boom van de begraafplaats vlakbij. Volgens de brandweer ging het om een accidentele brand zonder nader gekende oorzaak. De politie Kouter deed de nodige vaststellingen. (JH)