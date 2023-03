Motorbrandje van jacht vlug onder controle in Nieuwpoort

Vrijdagnamiddag werd de brandweer van Nieuwpoort en Koksijde gestuurd naar de jachthaven Novus Portus langs de Nieuwe Jachthavenweg in Nieuwpoort.

Er kwam een oproep binnen van een brand in het motorcompartiment van een aangemeerd jacht, maar zeer erg kan het gelukkig niet geweest zijn want de brandweer kon de interventie na een half uurtje al afronden.

Of er schade is aan het vaartuig is niet bekend. (JT)