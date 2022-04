Motorblok van Mercedes uitgebrand op parking in Adinkerke

In de Dorpsstraat in Adinkerke brandde maandagmiddag het motorblok van een Mercedes uit.

De auto werd geparkeerd op een kleine parking even voorbij de Kerkeweg toen er plots vlammen vanonder de motorkap kwamen. De brandweer kwam ter plaatse en kon het vuur al bij al snel doven.

De motorkap werd verwijderd om beter bij het brandje te kunnen. Er kon ook verhinderd worden dat het vuur oversloeg naar de volledige auto of naar het huis vlakbij. De Mercedes is wel volledig vernield. De oorzaak van de brand is onduidelijk. (JH)