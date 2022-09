Motor van vrachtwagen vat vuur

Langs de Torhoutsesteenweg in Veldegem-Zedelgem brak woensdagmiddag even na 17 uur brand uit in het motorcompartiment van een vrachtwagen.

De vrachtwagen die richting Zedelgem reed viel ter hoogte van het rondpunt met Koning Albertstraat stil. Met brandblussers konden de vlammen gedoofd worden. De opgeroepen brandweer diende enkel nog wat na te blussen. Omdat de vrachtwagen deels de rijweg blokkeerde was het aanschuiven in de richting van Zedelgem. Niemand raakte gewond. De vrachtwagen diende getakeld te worden.