Moeder kan kind tijdig wekken na keukenbrand in Lo-Reninge

In de Clamarastraat in Lo-Reninge woedde dinsdagmiddag een felle brand in de keuken in een loods van een landbouwbedrijf. Een vrouw die in de keuken aan het werk was, merkte de brand plots op en kon haar slapend kindje tijdig evacueren. Ook de aanwezige huisdieren konden vluchten.

De brand ontstond rond 14.20 uur op een landbouwbedrijf in de Clamarastraat, buiten het centrum van Lo-Reninge. In een loods op het bedrijf zijn verschillende onderkomens gemaakt voor de seizoensarbeiders. Er zijn slaapkamers ingericht en er is ook een grote leefruimte met keuken. Een vrouw van een van de arbeiders was bezig in de keuken eten aan het bereiden. Haar kindje, nog een jonge peuter, was op dat moment aan het slapen.

Toen de vrouw even naar het toilet ging en terugkeerde was reeds een felle brand ontstaan in de hoek van de keuken. Wellicht ontstond er een probleem ter hoogte van het gasfornuis. De vrouw reageerde bliksemsnel door eerst haar kindje te wekken en met de peuter naar buiten te vluchten. Daar werden dan de hulpdiensten gebeld.

De brandweerposten van Lo-Reninge, Zuid-Ijzer en Veurne snelden net als de politie ter plaatse. Hen werd gemeld dat er nog verschillende huisdieren zoals honden en katten in de leefruimte aanwezig waren. Maar toen de brandweer ter plaatse was bleken zij al via een openstaande deur gevlucht te zijn.

De brandweer had het vuur uiteindelijk na een twintigtal minuten onder controle. De leefruimte met daarin de keuken liep echter zware brandschade op. De gang en slaapkamers bleven gevrijwaard maar daar is er rookschade. In de loods zelf is er geen schade. Er wordt nu gekeken waar de seizoensarbeiders tijdelijk terecht kunnen tot de herstelwerken afgerond zijn. (JH)