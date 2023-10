Mobilhome gaat in vlammen op aan terrein naast Klein Strand in Jabbeke: vuur aangestoken

Woensdagavond even voor 19 uur is brand uitgebroken op een veld net naast vakantiepark Klein Strand in Jabbeke. Het vuur ontstond in een mobilhome die aan de afsluiting van de camping geparkeerd stond. Volgens de bevindingen van een brandexpert werd het vuur opzettelijk aangestoken.

Omstaanders reageerden koelbloedig en konden met de hulp van een kleine graafmachine de brandende mobilhome wegtrekken van de, met jutte beklede, omheining. Zo konden ze voorkomen dat de brand zou overslaan naar andere caravans.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet verhinderen dat de mobilhome volledig uitbrandde. De mobilhome stond al geruime tijd op het veld en werd niet bewoond. Volgens de bevindingen van een brandexpert werd het vuur opzettelijk aangestoken. Er zijn echter nog geen verdachten opgepakt.