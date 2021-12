Mireille (58) uit Gistel viert verjaardag in mineur na zware brand: “Mensen die mijn katten hebben gered, zijn echte helden”:

“De mensen die mijn katten hebben gered wil ik uit de grond van mijn hart bedanken. Het zijn echte helden”, zegt Mireille Vermote (58) uit de Hoogstraat in Gistel, de vrouw in wiens woning er zaterdagmiddag een zware brand uitbrak. Ze is echter het meeste van haar bezittingen kwijt en verblijft momenteel in een noodwoning. “En dat op mijn verjaardag. Maar de vele steun en solidariteit doen me beseffen dat ik er niet alleen voor sta. Ik houd de moed erin. ” Er is namelijk een inzamelactie gestart voor de vrouw en haar zoon.

“Een verjaardag in mineur. Ook de feestdagen zullen niet in dezelfde sfeer als anders zijn”, zucht Mireille, zondag 58 jaar geworden. Ze ontwaakte in een noodwoning van stad Gistel nadat er zaterdag brand uitbrak in haar woning in de Hoogstraat. Die heeft ze voorlopig nog niet kunnen betreden en is onbewoonbaar. Haar spullen zijn ofwel verbrand ofwel doordrenkt met roet of bluswater. Mireille was niet thuis toen er brand uitbrak ter hoogte van de gaskachel.

Helden

“Een uur na de brand had het sociaal huis van stad Gistel al een noodwoning klaargemaakt. Zij hebben me echt snel en zo goed mogelijk geholpen. Dat mag gezegd zijn. Ik ben opgelucht dat ik een dak boven mijn hoofd heb”, vertelt Mireille.

Zondag ging ze haar zevenjarige kat Mimi gaan bezoeken bij dierenarts Els Corthals in Gistel. “Mimi ligt nu in een zuurstofkamer. Ze is heel suf en slaperig, maar het lijkt de goede kant uit te gaan. De mensen die mijn katten hebben gered, zijn echte helden”, aldus Mireille Vermote.

“Eerst hebben voorbijgangers de deur ingestampt en konden ze kater Muis redden. Die zat beneden aan de deur. Daarna haalde de brandweer Mimi nog in kritieke toestand uit de bovenverdieping. Dankzij het toedienen van zuurstof door de ambulanciers, sleurt Mimi zich erdoor. Ze was op sterven na dood en zonder die hulp had ze het nooit gered. Iedereen die zich bekommerde over het lot van mijn katten, ben ik ontzettend dankbaar”, aldus de vrouw.

Inzamelactie

Pas maandag begint de hele rompslomp en afhandeling inzake verzekeringen en expertises. Voorlopig weet Mireille niet waar ze aan toe is. “Ik besef amper wat er gebeurd is. Van de ene dag op de andere ben ik plots alles kwijt. Het moet allemaal nog een beetje doordringen.” Maar intussen is er wel al een solidariteitsactie opgestart voor Mireille, door vzw Azura. Dat is een organisatie die geld inzamelt voor kattenasielen in de regio, om dure operaties van gewonde katten mee te betalen.

“Mireille is namelijk vrijwilligster bij ons. Zaterdag, toen de brand uitbrak, was ze nog geld aan het inzamelen in de Maxi Zoo in Oostende. Mireille heeft al zo veel voor ons betekend dat het onze verdomde plicht is om haar nu ook te helpen”, getuigt Maureen Parret van vzw Azura. “Ik ben een crowdfunding voor Mireille gestart op Facebook en sowieso zal onze vzw de dierenartskosten van Mimi betalen”, voegt Maureen nog toe. De opbrengsten van de actie bedragen nu al 1.500 euro.

Ook feestdagen in mineur

“Een heel mooi initiatief. Al die solidariteit en hulp doet me de moed erin houden. Ik weet dat ik er niet alleen voor sta en dat doet deugd”, aldus Mireille nog. De vrouw heeft ook een 31-jarige mindervalide zoon. “Hij verblijft in De Lovie in Poperinge en komt om de twee weken een weekend naar huis, alsook in de vakanties. Het zal niet zo evident zijn, samen Kerst vieren in een aangepaste setting. Maar we hebben tenminste elkaar nog”, besluit ze.

(BB)