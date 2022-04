Minieme schade door kachelbrand in woning Houthulst

De brandweerposten van Houthulst en Langemark moesten woensdagavond even na 20 uur uitrukken naar een woning in de Stokstraat in Houthulst voor een brand. Daar was een probleem ontstaan bij de kachel die even vuur had gevat.

Er bevonden zich op dat moment twee personen in het huis die de hulpdiensten belden en naar buiten gingen.

Houten balken

Uiteindelijk bleek er binnen vuur te zijn ontstaan ter hoogte van de kachel en de schouw waardoor vlammen oversloegen op enkele houten balken.

De brandweer verwijderde die balken en ventileerde nadien de woning. Het huis is niet onbewoonbaar en er vielen geen slachtoffers. (JH)