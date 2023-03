Metselaar ziet gloednieuwe bestelwagen in brand vliegen in Torhout

Een metselaar uit Kortemark moest maandagmiddag lijdzaam toezien hoe zijn gloednieuwe bestelwagen vernield raakte door een brand toen hij in Torhout reed. “Ik had de bestelwagen pas nieuw aangekocht. Gelukkig kon mijn materiaal wel gered worden”, zegt de man.

De man uit Kortemark reed rond 15.25 uur met zijn MAN bestelwagen op de Vredelaan (R34) in Torhout richting Lichtervelde. Opeens merkte hij een stevige brandgeur op in het voertuig. ter hoogte van de Ieperse Heerweg kon hij zijn bestelwagen nog op een parkeerstrook zetten. Eenmaal hij de bestelwagen stil zette ontstond meteen brand in de cabine. De man ondernam nog een bluspoging met het brandblustoestel uit de bestelwagen maar die bracht niet veel soelaas. Intussen was de brandweer al gebeld en die was snel ter plaatse.

Materiaal gered

“Wij namen onmiddellijk de bluswerken over en spoten water in de cabine”, zegt luitenant Jurgen Delchambre van post Torhout. “De brand was zo snel onder controle en we konden voorkomen dat er uitbreiding was naar de motorruimte of het laadruim. Desondanks is de bestelwagen wel vernield. De oorzaak van de brand ligt bij een omvormer in het dak van de bestelwagen.”

Door de blusinterventie was de Vredelaan even volledig versperd wat tot file leidde. Daarna kon het verkeer richting Torhout terug door terwijl het verkeer dat richting de brand reed moest omrijden via de Ieperse Heerweg. Voor de eigenaar is de brand een streep door de rekening. “Ik had die MAN net gekocht, ze was nog gloednieuw”, zegt de metser uit Kortemark. “Er moet toch iets fout zijn gegaan. Een kleine troost is wel dat al mijn materiaal uit het laadruim en dat op mijn aanhangwagen gevrijwaard bleef.” De bestelwagen moest getakeld worden en al het materiaal werd overgeladen. (JH)