Mercedes van Duitse vrouw uit Keulen uitgebrand op parking van hotel

Een fikse brand vernielde deze nacht de Mercedes van een Duitse toeriste die in hotel Domein Westhoek verbleef in Oostduinkerke. Haar Mercedes brandde volledig uit, net voor de vrouw met haar baby terug naar Keulen zou vertrekken. “Ze was uiteraard overstuur en we zoeken samen een oplossing”, zegt de hotelmanager.

De autobrand op de parking van hotel Domein Westhoek in de Noordzeedreef in Oostduinkerke werd zondagnacht rond 3 uur opgemerkt. Het was een politiepatrouille van zone Westkust die voorbijreed en de vlammen opmerkte op de parking. Ze verwittigden meteen de brandweer maar zelf een bluspoging ondernemen was niet meer haalbaar omdat de wagen al in lichterlaaie stond. Bij aankomst van de brandweer laaiden de vlammen hoog op en bleek de wagen volledig uitgebrand te zijn.

Uitbreiding voorkomen

“Bij onze aankomst stond de Mercedes volledig in lichterlaaie”, zegt luitenant Marc Villé van brandweerpost Oostduinkerke. “We moesten snel nagaan welk type wagen het was want dit kon ook een elektrisch of hybridemodel zijn maar dat was gelukkig niet het geval. De wagen zelf konden we snel blussen maar er restte enkel een wrak. De auto stond geparkeerd op de aangelegde parking van het hotel en stond gelukkig wat geïsoleerd van andere wagens. Er waren ook niet onmiddellijk bomen of vegetatie in de buurt waardoor we uitbreiding konden voorkomen. Na het blussen was het moeilijk om te achterhalen van wie de wagen was. De nummerplaten waren immers zo goed als volledig opgebrand. We konden enkel nog zien dat het om Duitse kentekenplaten ging. Voor het hotel was het daarna even zoeken om te achterhalen wie de eigenaar was.” De oorzaak van de brand is niet geheel duidelijk maar ligt wellicht bij een kortsluiting. Er zijn niet meteen vermoedens van kwaad opzet.

Vrouw uit Keulen

De eigenares van de Mercedes kon maandagochtend gevonden worden. Het gaat om een Duitse vrouw uit Keulen die met haar baby in het hotel verbleef en op doorreis was. Ze verbleef één nacht in het hotel en zou maandag terugreizen naar Keulen maar dat kon door de brand niet doorgaan. “We lichtten de vrouw ’s ochtends in en uiteraard was ze wat overstuur”, zegt de manager van hotel Domein Westhoek. “We bekijken samen met de vrouw hoe we haar kunnen helpen. Ze is ook in contact met haar verzekering om na te gaan of ze de terugreis met een andere wagen kan maken. In ieder geval laten we haar niet in de steek. Als zou blijken dat de vrouw en haar baby niet kunnen terugreizen dan kunnen we haar nog een overnachting aanbieden in een andere kamer.” Het hotel zelf heeft, op zwarte roetplekken op de parking na, geen schade. (JH)