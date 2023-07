Mercedes uitgebrand aan kant van de weg in Edewalle

In de Koekelarestraat in Edewalle bij Kortemark brandde maandagochtend een auto volledig uit langs de kant van de weg. De bestuurder kon tijdig vluchten.

De bestuurder van een Mercedes uit Torhout merkte maandagochtend rond 6.20 uur bij het rijden op dat er iets scheelde aan de wagen. De Mercedes kon nog aan de kant gezet worden naast de weg en de bestuurder belde de hulpdiensten. Bij aankomst van de brandweer stond de wagen al in vuur. De Mercedes brandde dan ook uit maar de bestuurder bleef gelukkig ongedeerd. De brandweer kon ook voorkomen dat het vuur oversloeg op een haag. Door het incident was de Koekelarestraat wel even afgesloten tussen Koekelare en Edewalle, daarna kon het verkeer terug passeren. De auto werd getakeld. De oorzaak van de brand ligt wellicht bij een technisch mankement. (JH)