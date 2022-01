Melding van uitslaande brand in bijgebouw in Diksmuide blijkt oude boer die afval opstookt

De hulpdiensten rukten zondagmiddag uit naar de Roeselarestraat tussen Esen en Zarren waar een melding kwam van een uitslaande brand in een bijgebouw waarbij veel rook en vlammen te zien waren. Het bleek uiteindelijk om een afvalbrand te gaan, gestookt door een oude landbouwer. Die zal de factuur van de hulpdiensten op zondag moeten betalen.

Rond 16.15 uur had een passant die tussen Esen en Zarren reed een vuurhaard opgemerkt achteraan een tuin. De melder belde onmiddellijk naar de hulpdiensten en merkte op dat er veel vlammen te zien waren met een grote rookontwikkeling. Volgens de melder stond een bijgebouw achteraan in lichterlaaie.

Onder meer de brandweerposten van Diksmuide en Kortemark en de politie reden ter plaatse. Al gauw bleek er niets ernstigs aan de hand te zijn. “Eenmaal aangekomen bleek het niet om een gebouw te gaan maar wel om een hoop afval”, zegt brandweerluitenant Franck Bolle van post Diksmuide. “Die grote vlammen waren ook nogal relatief. Het ging om een vuurhaard van een halve meter hoog. Het was een oude man die achteraan in de tuin afval aan het opstoken was. Dat vuur hebben wij geblust.”

Daarna nam politiezone Polder het over. De afvalstoker was een oude landbouwer die achteraan zijn boerderij, die geen dienst meer doet, zijn afval aan het opstoken was. Dat is niet toegelaten en daarom kreeg de man een milieu-pv mee. Hij zal wellicht ook moeten opdraaien voor de kosten van de hulpdiensten die op een zondagmiddag met verschillende ploegen ter plaatse moesten rijden. (JH)