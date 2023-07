Meer dan 2.000 varkens komen om het leven bij brand in varkensstal in Koekelare

Vanuit het dorpje Bovekerke, bij Koekelare, steeg zaterdagmiddag een grote rookpluim op. De rook bleek afkomstig van een uitslaande brand in een varkensstal. De brandweer rukte massaal uit, maar kon niet verhinderen dat meer dan 2.000 dieren het leven lieten.



(Lees verder onder de video)

Brandweer Westhoek rukte zaterdag even na het middaguur massaal uit voor een grote brand in een varkensstal bij de Middelstraat in het Koekelaarse dorp Bovekerke.

“De volledige loods met ruim 2.000 varkens staat in brand”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “Er is hevige rookontwikkeling. Buurtbewoners worden gevraagd om ramen en deuren te sluiten. Ventilatie uit te schakelen bij hinder van de rook.”

2.000 varkens overleven brand niet

Tegen 14 uur was de loodsbrand onder controle. “De loods brandde volledig uit. Meer dan 2.000 varkens kwamen om in de brand”, aldus Louagie.

De wegen naar het bedrijf werden plaatselijk afgesloten zodat de brandweer voldoende ruimte kreeg voor de bluswerken. (TP)