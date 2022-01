Medisch rampenplan afgekondigd voor zware brand in penthouse op Zeedijk in Oostende

De brandweer rukte zondag in de late namiddag uit met de grote middelen voor een brand op de tiende verdieping van een appartementsgebouw in Oostende. De brand woedde hevig maar kort. Het appartement is nagenoeg volledig verwoest. De bewoonster van het gebouw wordt door de stad opgevangen. Niemand raakte gewond.

Omstreeks 17.00 uur liep er bij de brandweer van Oostende een melding binnen van een brand op de tiende verdieping van een appartementsgebouw in de Koningin Astridlaan, aan de overkant van cinemacomplex Kinepolis. Omdat het om een zware brand ging in een gebouw op grote hoogte, rukte de brandweer uit met de grote middelen.

Snel onder controle

“Het ging om een brand op de tiende en ook de hoogste verdieping van het gebouw”, vertelt kapitein Dries Van der Veken van brandweerpost Oostende. “De brand woedde hevig, maar was snel onder controle. De hevigheid van de brand is vooral te wijten aan het feit dat een raam door de warmte was gebarsten. Dat heeft voor extra zuurstof gezorgd en zo de brand gevoed.”

Uit het gebouw werden vier mensen geëvacueerd. Verschillende uit de onderliggende appartementen en ook de bewoonster – een oudere vrouw – werd in veiligheid gebracht. “We hebben die vier mensen uit de onderliggende appartementen voorlopig ondergebracht in de bioscoop aan de overkant”, vervolgt de brandweerkapitein. “Als alle CO-waarden goed zijn na ventilatie, mogen zij in principe hun appartement terug in. Voorlopig is er nog geen oorzaak bekend.”

Risico’s

Even werd het medisch rampenplan afgekondigd omdat er heel wat alarmerende berichten binnen kwamen. Er kwamen dan ook verschillende brandweerkorpsen uit de regio ter plaatse. “Uit Oostende en Middelkerke kwamen twee autopompen en twee ladderwagens ter plaatse met twee officieren en we kregen ook logistieke ondersteuning van Wenduine/De Haan en Blankenberge.”

“Brand in een hoogbouw heeft toch wel wat risico’s. Op die hoogte heb je meer wind en dat kan voor een ventilatie geïnduceerde brand zorgen. Bovendien dienen onze mensen lange afstanden af te leggen met hun materiaal en het is moeilijker om water tot op de tiende verdieping te krijgen. Dat verklaart waarom we met zoveel manschappen ter plaatse kwamen”, aldus Van der Veken.

Onbewoonbaar

Ook burgemeester Bart Tommelein kwam poolshoogte nemen. “Onze noodplanningsambtenaar zal nu een oplossing zoeken voor de bewoonster van het appartement. De stad zal kijken voor opvang gedurende de komende dagen. Het appartement is volledig uitgebrand en zal een tijdje onbewoonbaar zijn”, aldus Tommelein.

Syndicus van het gebouw, David Naessens, liet ondertussen weten dat de vrouw in kwestie door familie opgevangen zal worden. Maandag wordt de schade opgemeten door de verzekeringsmaatschappij.

(JRO)