Medewerkers van tankstation langs E17 in Mark kunnen brand in de toiletten zelf blussen

Maandagnamiddag brak er brand uit in een sanitair blok van tankstation Shell, gelegen aan de E17. Niemand raakte gewond en ook de schade bleef erg beperkt.

Het waren enkele werknemers van het tankstation zelf die de brand kort voor 17.00 uur opmerkten. “In het sanitaire blok, dat los staat van de rest van de gebouwen, was brand ontstaan”, klinkt het bij de verantwoordelijke ter plaatse.

“Al snel bleek dat een vuilnisbak in het blok zelf in lichterlaaie stond. Met een brandblusser konden ze het vuurtje snel onder controle krijgen. Zoals dat is voorzien werd de brandweer verwittigd maar meer dan alleen maar nablussen moesten die niet doen.”

Hinder beperkt

“Aan de zijkant van het blok maakten ze op die manier de muur open om te vermijden dat de isolatiepanelen nog zouden smeulen. We hebben er geen idee van of het om een accidentele brand gaat of om vandalisme.”

Het sanitaire blok wordt tijdelijk gesloten totdat de nodige herstellingen kunnen worden uitgevoerd. Niemand raakte gewond en ook de hinder voor de klanten van het tankstation bleef beperkt.