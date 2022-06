Medewerkers metaalconstructiebedrijf in Roeselare kunnen steekvlam uit oven zelf blussen

De brandweer van Roeselare werd dinsdag omstreeks 17.15 uur opgeroepen naar de Industrieweg in Beveren waar er in een metaalconstructiebedrijf een klein probleem was.

Medewerkers merkten er een steekvlam uit een oven op. Zij konden zelf het kleine brandje blussen.

Inmiddels was ook de brandweer toegesneld. Na een grondige controle konden de toegesnelde voertuigen al vrij snel terug richting de kazerne.