Mazoutkachelbrand zorgt voor rookschade in Zwevegem

Even voor 11:00 uur zondagmorgen werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand in de Otegemstraat in Zwevegem.

De woning bevond zich in een klein steegje langs het Guldensporenpad in Zwevegem. Het was voor de bestuurder van de brandweerwagen dan ook niet evident om de plaats van onheil te bereiken. Een mazoutkachel in de woning had er vuur gevat. Een brandje dat vlug werd gedoofd door de spuitgasten. Na het blussen heeft men de woning nog geventileerd, maar de rookschade blijft toch aanzienlijk.

Gelukkig probeerde de bewoonster in afwachting van de brandweer het vuur nog te doven met vochtige doeken, zodat de schade nog enigzins beperkt bleef.