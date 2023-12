Maandagmorgen is brand ontstaan op een landbouwbedrijf in de Lissewegestraat in Uitkerke bij Blankenberge. Het liep fout toen men in een loods een mazoutbrander wou gebruiken en die vuur vatte.

De opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger vermijden. Schade in de loos is er niet. De brander is rijp voor de schroothoop. Niemand raakte gewond.