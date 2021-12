Matras vat vuur in het Bilkske in Brugge, twee personen naar het ziekenhuis

Rond half twaalf is in een woonunit van de de sociale dienst Oranje in het Bilkske in Brugge brand uitgebroken.

De bewoners zaten op bed een sigaret te roken toen de matras vuur vatte. Dat ging gepaard met nogal wat rook. De toegesnelde brandweer had de situatie snel onder controle en kon de matras naar buiten brengen om te blussen.

De twee aanwezige bewoners werden met rookintoxicatie naar het ziekenhuis overgebracht. De schade in de woonunit bleef al bij al beperkt. De kamer diende enkel geventileerd.