Matras vat vuur door sigaret: brandweer snelt ter plaatse, maar moet niet ingrijpen

De brandweer werd dinsdagochtend omstreeks 5.30 uur opgeroepen naar de Stationstraat in Moorslede. Daar stond even voordien in een woning een matras in brand.

Een van de bewoners van de woning was gaan slapen terwijl hij nog een brandende sigaret bij zich had. De man werd plots wakker en merkte dat zijn matras vuur had gevat. Hij startte zelf met blussen en kreeg het vuur onder controle. De bewoner was echter niet zeker van zijn stuk en verwittigde toch nog de brandweer. Die snelde ter plaatse, maar moest uiteindelijk niet ingrijpen. Nadat de brandweer de man had gerustgesteld, kon men terug naar de kazerne.