Martine (62) ontsnapt aan steekvlam tijdens werken op zeiljacht in Nieuwpoort: “Enkel wat verbrand haar”

De 62-jarige Martine Vanderstraeten uit Tielt ontsnapte vrijdagmiddag aan erger toen een steekvlam ontstond tijdens reinigingswerken op haar zeiljacht in Nieuwpoort. Door een chemische reactie met remreiniger ontstond plots “een wolk van vuur” in de ruimte. “Gelukkig heb ik altijd een brandblusser bij de hand en kon ik snel ingrijpen. Nu verbrandde enkel een pluk haar”, zegt Martine.

Martine Vanderstraeten was vrijdagmiddag rond 13.30 uur bezig met opfrissingswerken in haar zeilboot Vitamin Sea, die aangemeerd ligt in de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort (VYN), aan ponton M. Daarbij ging het plots fout en ontstond een heuse steekvlam in de motorruimte. Maar door haar koelbloedig optreden kon Martine erger voorkomen.

Pluk haar verbrand

“Ik ben bezig met het onderhoud van mijn boot”, zegt Martine. “De motor en brandstoftank zijn er momenteel uit. De motor draaide niet meer soepel en maar dat bleek nadien door algen in de schroef te komen. Nu die ruimte toch leeg was besloot ik ze maar eens goed te reinigen en daarna een likje verf te geven. Daarvoor gebruikte ik remreiniger. Zelf volg ik een cursus boordmechanica bij Syntra West en mijn leraar daar zei dat remreiniger de beste ontvetter was. Dat klopte, want het vuil ging er zo af. Maar na een minuut ontstond een chemische reactie en zag ik plots ‘een wolk van vuur’.”

“De hele ruimte was één grote steekvlam. Gelukkig heb ik twee brandblussers op mijn boot, zeker in die ruimte. Instinctief spoot ik de hele brandblusser leeg zodat die hele ruimte nu onder het wit poeder ligt. Daarna ben ik gevlucht en belde ik de brandweer. Gelukkig hou ik aan alles slechts een weggebrand pluk haar over en wat brandsporen op mijn trui. Maar dit kon veel erger zijn.” De brandweer en leden van de VYN snelden nog toe maar hoefden niet meer in te grijpen.

Zee geeft vitaminen

De brandweer deelde Martine nog mee dat remreiniger absoluut geen goed product is vanwege de brandbaarheid. “Daar zal ik toch mijn leraar moeten op aanspreken”, vervolgt Martine. “Normaal zal de schade nu beperkt blijven, als het bluspoeder de instrumenten toch niet aantastte. Wat mijn boot moet klaar zijn om volgende maand op reis naar Londen te vertrekken met de club. Sinds een jaar ben ik op pensioen. Ik ben altijd veel bezig geweest met de natuur want ik werkte voor het federaal wetenschapsbeleid en deed onderzoek naar klimaatverandering.”

“De zee trekt me al heel mijn leven aan want ook mijn papa had een klein bootje en fascinatie voor de Noordzee. Die boot kocht ik vijf jaar geleden, zodra het kan ga ik de zee op. De zee is mijn leven en geeft mij vitaminen, vandaar dat ik mijn boot ‘Vitamin Sea’ doopte. Normaal zou ik er zelfs in overnachten om verder te kunnen werken maar dat kan nu dus niet”, besluit Martine. Haar zeiljacht zal zelfs nog even uit het water moeten worden gehaald voor inspectie.

(JH)