Martine (59) van De Boerderie blikt na jaar terug op zware brand waarbij 108 kinderen geëvacueerd werden: “Zo blij dat kinderen hier opnieuw kunnen slapen”

Op 6 juli is het een jaar geleden dat er een zware brand uitbrak in vakantieverblijf De Boerderie in Beauvoorde. 108 kinderen moesten toen geëvacueerd worden en de slaapzalen raakten zwaar beschadigd. Pas sinds maart kunnen terug kinderen overnachten op De Boerderie. “Het duurde veel langer dan verwacht, maar wat ben ik blij dat hier opnieuw kinderen kunnen slapen”, blikt Martine Rabaey terug.

Op woensdag 6 juli om 9.25 uur brak een zware brand uit op De Boerderie in de Groenplaats in Beauvoorde. Op De Boerderie komen al 12 jaar boerderijklassen, komen kinderen in de zomer op dagactiviteit en komen kinderen ook op kampen. Toen de brand uitbrak waren er 108 kinderen aanwezig en die moesten allemaal geëvacueerd worden. De brand trof vooral een hangar en de slaapvertrekken van de kinderen. Daarom werden alle kampen noodgedwongen stopgezet.

Machteloos

“Het was een dag zoals je nooit opnieuw wil meemaken”, blikt Martine Rabaey (59) terug. De Boerderie is sinds 12 jaar haar levenswerk. “Medewerkster Fabienne, die buiten les aan het geven was over de dieren, liep naar me toe omdat ze rook zag. Toen ik ging kijken wist ik meteen dat het écht niet goed was. Fabienne belde de brandweer terwijl ik snel naar de slaapvertrekken liep. Daar was Maureen nog aan het werk. Zij had niets door en ik haalde haar er weg. Gelukkig waren er geen kinderen aanwezig in de slaapzalen. Want het ging vliegensvlug. Enkele minuten later stegen metershoge vlammen en een dikke zwarte rookpluim op. We stonden machteloos en moesten lijdzaam toezien hoeveel schade het vuur aanrichtte.”

Half jaar opknapwerk

Dat vuur bleek ontstaan te zijn door kortsluiting in de aanpalende hangar waarna het vuur gaten sloeg in de slaapvertrekken en ook daar erg veel schade aanrichtte. “Er was vooral brandschade in de gang boven”, zegt Martine. “Maar werkelijk alles, van boven tot onder, en in alle slaapzalen hing enorm veel rook. Alles zag potzwart. Ook de kledij van de kinderen was aangetast door de rook. We hebben zes slaapzalen met in totaal 65 plaatsen. Die waren allemaal onbruikbaar. Ik had gehoopt om in het najaar opnieuw klassen te kunnen ontvangen maar dat was ijdele hoop. Het duurde uiteindelijk tot 1 maart tot alles opnieuw opgeknapt werd. Met een speciaal poetsteam van 15 man hebben ze hier 10 dagen werk gehad, enkel om te poetsen. Dat zegt genoeg. Daarna werd alles opgeknapt. ”

Gelukkig niet ’s nachts

Martine kreeg bij de brand gelukkig veel steun van de medewerkers, vrienden en familie en van de stad Veurne. “Ook Frederik van het Centrum voor Jeugdtoerisme sprong onmiddellijk bij”, vervolgt Martine. “Hij vond binnen het anderhalf uur nieuwe kampplaatsen voor de eerstvolgende twee weken. De rest van de kampen van de zomer moest ik noodgedwongen annuleren. Dat betekende uiteraard ook een financiële aderlating. Gelukkig zag ik nog steeds kinderen op dagactiviteiten komen. En sinds 1 maart kunnen hier ook weer kinderen overnachten, wat me erg gelukkig maakt. Er kwamen in het voorjaar al 17 klassen overnachten. Deze zomer kunnen we weer volop gaan en de brand als een nare herinnering beschouwen. We prijzen ons vooral om 1 iets gelukkig: dat dit niet ’s nachts gebeurde of toen kinderen binnen zaten”, besluit Martine. (JH)