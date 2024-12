Martin (48) uit Poperinge ontsnapt aan uitslaande brand: “We werden gewekt door de rookmelders”

Een bijgebouw van een woning brandde maandagnacht uit langs het spoor in centrum Poperinge. Bewoner Martin Amelang (48), z’n partner en hun hond raakten tijdig buiten. “Voorlopig moeten we onderdak zoeken bij familie.”

Martin Amelang (48) en zijn partner wonen in een voormalige hoeve tussen de Ieperstraat en de spoorweg bij het station in de Poperingse binnenstad.

“We huren dit gebouw en wonen er intussen veertien jaar”, vertelde hij maandagnacht op veilige afstand van de brandhaard in een bijgebouw dat grenst aan het woongedeelte.

“We werden wakker door de rookmelders en zagen dat de achterkant van het huis in brand stond. Dan belden we de brandweer en liepen zo rap mogelijk met de hond naar buiten. Iedereen raakte tijdig in veiligheid.”

Dak ingestort

Brandweer Westhoek werd rond 1.30 uur opgeroepen. “Bij onze aankomst was de brand uitslaand en een deel van het dakgebinte is tamelijk snel ingestort”, verklaarde brandweerluitenant Wim Top van brandweerpost Poperinge.

“We konden de woning aan de linkerkant van het gebouw vrijwaren. Daar is misschien wat waterschade en aan de zijkant enige brandschade. We maakten de koterijen naast de woning leeg om na te gaan of het erboven nog aan het branden was. Op zolder lag stro en een van de koterijen zat vol met houten bakken. We hebben deze allemaal uitgehaald om zeker te zijn dat er geen nieuwe vuurhaard zou ontstaan. Bij het blussen zorgden we dat water niet op de elektriciteitsleidingen van de spoorweg terechtkwam. Voor het treinverkeer was er geen gevaar of hinder.”

Deskundige parket

Het parket van West-Vlaanderen werd op de hoogte gebracht van de brand en een deskundige zal de omstandigheden onderzoeken. Vermoedelijk is de oorzaak accidenteel.

“De brandhaard situeerde zich ter hoogte van onze groenbak”, zei Martin. “Mijn vrouw zou overdag de houtkachel geleegd hebben. Ze dacht dat alles uitgedoofd was en gooide dit in de groenbak. Mogelijk begon het daar te veuzen en te branden.”

De schade in de woning moet nog blijken. “Ik vrees onder meer voor mijn PlayStation, want er is waarschijnlijk veel waterschade”, aldus Martin. “Voorlopig moeten we onderdak zoeken bij familie.” (TP)