Man uit Koekelare opgepakt op verdenking van brandstichting bij buurman

Een 32-jarige man uit Koekelare werd zaterdagnacht opgepakt op verdenking van brandstichting bij nacht in een bewoond huis, een bijzonder zware kwalificatie. Hij leeft al lange tijd in onmin met zijn buren en zou er ‘s nachts bloembakken in brand hebben gestoken op het terras.

De hulpdiensten werden zaterdagnacht om 23.30 uur opgeroepen om naar de wijk De Wallaart te gaan in Koekelare. Daar kwam een melding binnen van uitslaande vlammen buiten een woning. De brandweer en politie rukten massaal uit maar bij hun aankomst had de bewoner de vlammen reeds gedoofd. Het bleek dat er enkele bloempotten en een bloembak op een terras vlakbij de woning in brand stonden.

Het ging van meet af aan om een verdachte brand aangezien de goederen onmogelijk vanzelf in brand konden vliegen. Bovendien werd onmiddellijk daarna een spoor van uitgegoten benzine gevonden bij de bloembakken. De schade bleef gelukkig beperkt. De bloembakken en potten smolten en er is lichte schade aan het terras maar het huis bleef gevrijwaard.

Burenruzie

De getroffen bewoner vertelde de politie meteen dat hij al lange tijd in onmin leeft met zijn bovenbuur, geen onbekende. De politie belde bij hem aan en pakte de 32-jarige man op verdenking van brandstichting. De man werd meegenomen en ‘s nachts opgesloten in de politiecel. Er werden ‘s nachts nog bewijzen verzameld tegen de man.

Hij werd in de loop van zondag met bijstand van een advocaat verhoord over de feiten. Het is niet duidelijk of hij die intussen al bekende. Het is aan het parket om nadien te oordelen of de man voor de onderzoeksrechter moet komen. De kwalificatie brandstichting bij nacht in een bewoond huis is een bijzonder zware kwalificatie. Er staan effectieve celstraffen op.

