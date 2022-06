Man sterft bij woningbrand in Oostende

Bij een felle woningbrand afgelopen nacht in Oostende is een man om het leven gekomen. Het vuur brak uit in een woning in de Peter Benoitstraat rond 4 uur.

De brandweer van Oostende riep de versterking in van posten Middelkerke en De Haan om het vuur onder controle te krijgen. Na de bluswerken werd het levenloze lichaam gevonden van een bewoner. Het zou gaan om een man van rond de 70. Het parket werd verwittigd en die stelde een branddeskundige aan. Die is momenteel ter plaatse voor onderzoek.

Volgens de eerste bevindingen van de branddeskundige heeft de brand zeker een accidentele oorzaak. Die zou liggen bij een niet of slecht gedoofde sigaret. De grootste brandhaard werd in de woonkamer gevonden maar het slachtoffer werd aangetroffen in de slaapkamer. De man lag naast zijn bed toen hij door de brandweer werd gevonden. Om binnen te raken in het appartement moest de brandweer de afgesloten voordeur openbreken waardoor kwaad opzet wordt uitgesloten. (JH)