In Oostende brak deze namiddag brand uit in een appartement in de Guldensporenlaan. Er was hevige rookontwikkeling te zien vanop straat.

De brandweer kon de brand snel blussen en het gebouw diende niet geëvacueerd te worden. De 49-jarige bewoner van het appartement waar de brand ontstond, werd nog gereanimeerd maar overleed ter plaatse, zo laat het parket weten.

Het parket stelde een branddeskundige aan en vorderde het labo en een wetsdokter. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt volop.