Man naar ziekenhuis na frietpotbrand in studio in De Panne

Een dertiger die in een studio woont in De Panne moest zondagavond naar het ziekenhuis na een brand in zijn keuken. De man liep roetplekken in zijn gezicht en borststreek op toen hij zelf probeerde een frietpotbrand onder controle te krijgen.

De hulpdiensten werden zondagavond rond 18.20 uur verwittigd van een brand op de tweede verdieping van een appartementsgebouw op de hoek van de Kerkstraat met de Koninklijke Baan in De Panne. Het brandalarm ging af in het gebouw en uit het raam van de tweede verdieping was een rookontwikkeling te zien.

Zelf blussen

“Bij het rijden naar de kazerne was de rook nog goed te zien maar bij onze aankomst was de rook al verdwenen”, zegt brandweerkapitein Philippe Delacauw van post De Panne. “Dat komt omdat de bewoner zelf geprobeerd heeft de brand te blussen. Het ging om een elektrische frietpot die onder de dampkap stond in het keukengedeelte van zijn studio. Die vatte om een onduidelijke reden vuur. De bewoner heeft zelf geprobeerd om de brand onder controle te krijgen.”

“Voor een frietpotbrand is het aangewezen dit best met een blusdeken te doen maar die vonden we daar niet. We nemen aan dat hij de vlammen wilde doven door het deksel er terug op te leggen. Daarbij liep hij wel heel wat roetplekken op in zijn gezicht en borststreek. Hij ademde ook teveel rook in. Een MUG-arts en ziekenwagen kwamen ter plaatse en we hebben de man aangeraden om mee te gaan naar het ziekenhuis ter controle. De schade in de keuken bleef beperkt tot de frietpot en een gesmolten stopcontact.” De brandweer ventileerde de ruimte nog en kon snel terugkeren.

(JH)