Man kan brandende auto net op tijd aan de kant zetten in Kortemark

De brandweer van Kortemark kreeg maandagavond een oproep voor een brandende wagen in Edewalle. Onderaan de motorkap zag een man plots veel rook tevoorschijn komen. Hij kon zijn auto tijdig aan de kant zetten.

De man reed rond 17.50 uur rond in zijn Mercedes diesel toen hij plots heel wat rook opmerkte onder de motorkap van zijn wagen. Hij passeerde op dat moment het kruispunt van de Koekelarestraat met de Edewallestraat en kon zijn auto aan de kant zetten net in de Edewallestraat.

Zelf beginnen blussen

Daar vroeg hij om hulp bij de buurtbewoners, die daarna ook meteen de brandweer belden. In afwachting van hun komst spoten ze al een kleine poederblusser leeg. De brand zelf nam daarna ook geen uitbreiding meer. “Bij onze aankomst rookte de auto wel nog, maar een vuurhaard in het motorblok konden we niet aantreffen”, zegt brandweerkapitein David Vanden Eynde van post Kortemark.

“Het probleem zat onder de motor, vermoedelijk aan de bodemplaat. Daar moet ergens iets blijven slepen zijn, wat tot een rookontwikkeling leidde. We blusten in de motorkap en de auto moest getakeld worden voor verder nazicht.” Er was amper verkeershinder door de brandweerinterventie. (JH)