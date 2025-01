Man (49) overleden bij brand in appartement: “Hij woonde hier altijd met zijn mama, maar zij moest een jaar geleden naar een woonzorgcentrum”

In Oostende brak kort voor 15 uur brand uit in een appartement op de derde verdieping van een appartementsgebouw in de Guldensporenlaan. Daarbij kwam de bewoner van het appartement om het leven. Het appartement werd onbewoonbaar verklaard. “Ik bracht hem bijna elke dag eten”, klinkt het bij een goede vriend van het slachtoffer.

De brand deed zich voor in de sociale woonwijk De Nieuwe Stad in Oostende. Op de derde verdieping van de zogenaamde ‘grote gebouwen’ brak brand uit in een van de appartementen. Bij aankomst leek de situatie meteen ernstig. “Bij aankomst bleek het om een uitslaande brand te gaan”, zegt brandweerluitenant van Hulpverleningszone 1 Roemer Vanhoutte. “Het raam was ondertussen gesprongen door de hitte. In eerste instantie hebben we een controle uitgevoerd in de trappenhal om te zien hoeveel rook er zich in de gangen bevond, maar dat leek mee te vallen.”

De brandweer koos er dan maar voor om niet meteen tot evacuatie van de bewoners van de andere appartementen over te gaan. “We zijn met twee ploegen binnengegaan”, gaat de brandweerluitenant verder. “Een ploeg is meteen begonnen met de bluswerken en een tweede ploeg voerde een zogenaamde swipe uit om te zien of er nog slachtoffers aanwezig waren. Uiteindelijk werd een slachtoffer aangetroffen in de slaapkamer.”

De toestand van de bewoner van het appartement bleek meteen ernstig te zijn. “We hebben het slachtoffer verplaatst naar de gang om daar de reanimatie te starten. Uiteindelijk kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer is jammer genoeg ter plaatse overleden”, aldus Vanhoutte.

Geen evacuatie

De brand was uiteindelijk snel onder controle. Het appartement waar de brand uitbrak behoort toe aan de sociale woonmaatschappij Woonsprong. Algemeen directeur Sara Casteur kwam ter plaatse. “We kunnen meedelen dat de algemene delen en de andere appartementen gevrijwaard gebleven zijn”, vertelt Casteur. “We moeten nu het onderzoek afwachten van de brandweer. Er is sowieso een onbewoonbaarheidsverklaring van het appartement in kwestie. Eenmaal het appartement wordt vrijgegeven, kunnen wij aan de slag met de verzekeringen en kunnen we nagaan wat er met het appartement zal gebeuren.”

Het slachtoffer zou naar verluidt een 49-jarige man zijn. De man was bekend in de buurt en bij de bewoners van de andere appartementen. Volgens verschillende getuigen zorgde de man nu en dan voor overlast, al deed hij volgens diezelfde getuigen geen vlieg kwaad. “Hij had een bepaalde problematiek”, zegt een goede vriend van het slachtoffer. “Hij woonde hier altijd met zijn mama. Maar een jaar geleden verhuisde zij naar een woonzorgcentrum en bleef hij hier alleen wonen. Ik kwam geregeld langs om hem eten te brengen. Ook nu was ik op weg naar hem om hem eten te brengen, en toen zag ik de brandweer staan.”

Over een oorzaak is er voorlopig nog niets bekend. Het parket stuurt een branddeskundige ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken. In principe hadden de gebouwen waar de brand uitbrak al afgebroken moeten zijn in 2020. Het gaat over de afbraak van drie gebouwen, goed voor ruim vierhonderd appartementen. Die maken plaats voor de bouw van dertien kleinere gebouwen. Gisteren werd er nog vergadert rond de bouwaanvraag. Als alle vergunningen rond zijn, zou de bouw ten vroegste in het najaar van 2026 kunnen starten.