Man (32) komt om het leven bij brand in appartementsgebouw

In Wenduine is woensdagochtend een dodelijk slachtoffer gevallen bij een brand in een appartementsgebouw in de Delacanceriestraat.

De hulpdiensten probeerden de man nog te redden, maar alle hulp kwam te laat. Het waren buurtbewoners die omstreeks 10.30 uur alarm sloegen omdat ze de brand opmerkten. Aan de buitenzijde van het flatgebouw is weinig te zien, maar op de derde verdieping woedde de brand wellicht hevig. Het appartement is binnenin uitgebrand.

De hulpdiensten probeerden de bewoner nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van de brand zijn nog onduidelijk. De politie doet ter plaatse de nodige vaststellingen, en er komt ook een deskundige van het parket in de loop van de middag nog ter plaatse.