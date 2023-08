Machinebrand bij veevoederbedrijf Debaillie in Roeselare: Kaaistraat afgesloten

Een werknemer van de firma Debaillie, een veevoederbedrijf langs de Roeselaarse vaart, merkte dinsdagochtend iets na 6.30 uur dat er een machine in brand stond. Terwijl de aanwezige werknemers het bedrijf onmiddellijk verlieten, snelde de brandweer van Roeselare ter plaatse.

“De brand ontstond op de eerste verdieping, maar de rook verspreidde zich al snel. Het is belangrijk dat we nu kunnen voorkomen dat de brand uitbreidt naar bijvoorbeeld aanwezige veevoeders”, aldus Peter Van Gierdegom, brandweerofficier bij de brandweer van Roeselare. Vanop straat is de rookontwikkeling duidelijk te zien die uit de raampjes van het gebouw komt. Momenteel is de brandweer nog volop bezig met de controle van de hele installatie in het bedrijf. “We denken hier toch nog enkele uren werk te hebben.”

Kaaistraat afgesloten

Na het uitbreken van de brand kon het verkeer nog over één rijstrook langs de Kaaistraat rijden. Inmiddels sloot de politie de hele omgeving van het bedrijf af.