De brandweer werd vrijdag kort na de middag opgeroepen naar de Koornstraat in Roeselare. Daar was een brandje ontstaan in de gebouwen van de firma Soubry. Een machine die instaat voor het drogen van de pasta vatte er plots vuur.

Enkele arbeiders, die in de omgeving van de machine aan de slag waren, moesten even hun werkplek verlaten. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Door het voorval bleef de Koornstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.