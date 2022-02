Luka (28) en Lavinia (27) zijn alles kwijt na verwoestende brand

Een hevige brand verwoestte vrijdagmiddag het appartement van Luka Marinkovic (28) en Lavinia Cottyn (27), waar ze met hun dochter van zes en zoontje van twee sinds een jaar woonden volledig. Naast alle spullen en kledij die ze kwijt zijn overleefde ook hun kat de brand niet.

Om 15 uur had papa Luka nog zijn dochter van school gehaald terwijl mama Lavinia nog aan het werk was. Omdat zijn dochtertje honger had, besloot Luka om wat frietjes te bakken, niet wetende dat net dat het leven van zijn gezin in enkele minuten zou veranderen. Een dag na de brand is het gezin nog steeds zwaar onder de indruk van wat zich heeft afgespeeld. “Ik herinner me nog dat ik de frietjes uit de ketel had gehaald”, legt Luka uit. “Toen mijn zoontje mijn aandacht vroeg ben ik mij even op hem gaan concentreren. Blijkbaar heb ik de ketel niet uitgedaan, waardoor die oververhit is geraakt. Ik voel me daar erg schuldig over, maar ik kan het tij niet meer keren.”

Toen Luka zwarte rook uit de keuken zag komen, ging hij kijken. Op dat moment sloegen de vlammen al tot boven de keukenkasten. Een poging om de vlammen nog te doven mislukte. “Toen ik zag dat het de verkeerde kant opging heb ik meteen mijn kinderen onder mijn armen genomen en van de derde verdieping naar beneden gespurt”, gaat Luka verder. “Hoe ik het gedaan heb weet ik niet, want ik heb een beperking aan mijn onderste ledematen. Daardoor kan ik minder goed stappen. Toch ben ik erin geslaagd om met mijn kinderen heelhuids beneden te geraken. Mijn kinderen waren op dat moment het belangrijkste. En passant ben ik op de deuren van de andere appartementen beginnen kloppen, maar alleen beneden bleek iemand thuis te zijn.”

Appartement op tweede verdieping

Eens beneden ontfermden de buren van de gelijkvloerse verdieping zich over de kinderen. “Ik heb de kindjes meteen bij mij binnen genomen, want het was erg koud buiten”, zegt de vrouw. “Toen de brandweer er was moesten ook wij het gebouw meteen verlaten en dan hebben wij, samen met de overburen, voor de kindjes gezorgd.”

Ook Maya Vandierendounck, die op de tweede verdieping woont van het gebouw, kan voorlopig haar appartement niet in. “Ik slaap voorlopig met mijn man en zoontje van acht op hotel tot er een oplossing komt”, zegt ze. “Dat alleen kost ons al 500 euro voor drie nachten. We hebben vooral veel water- en rookschade.”

Luka en Lavinia mochten zaterdagochtend even hun appartement in om te zien of er nog wat te redden viel. “Alles is verwoest”, zegt Lavinia. “We hebben, met uitzondering van de kledij die we aanhadden, niets meer. Dat is erg, maar wat nog erger is, is dat onze poes in de brand is gebleven. De eigenaar van het appartement heeft ons gezegd dat het misschien beter zou zijn om iets anders te zoeken, want de heropbouw van het appartement kan maanden aanslepen, en het is voorlopig ook wachten op de verzekering.”

De brandweer had alle moeite om de brand onder controle te krijgen. Ook burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) kwam vrijdagavond nog ter plaatse. “Die mensen kunnen voorlopig terecht bij familie, maar we gaan met de stad mee helpen zorgen voor een oplossing op langere termijn”, aldus Tommelein.