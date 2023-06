In een appartementencomplex langs de Moerkerksesteenweg in Sint-Kruis, Brugge trad zondagmiddag rond 14 uur het automatisch brandalarm in werking.

De brandweer kwam ter plaatse en doorzocht de gebouwen en de technische installaties maar kon niet direct een oorzaak vinden. Na de inspectie werd de interventie opgegeven.