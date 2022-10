Loodsbrand langs de Nieuwstraat in Vleteren: schade is aanzienlijk, persoon bevangen door rook

Maandagavond omstreeks half acht werd brandweer Westhoek opgeroepen voor een loodsbrand langs de Nieuwstraat in Vleteren.

Bij aankomst bleek het te gaan om een brand in een loods waar voornamelijk stro werd opgeslagen. Omliggende brandweerkorpsen werden opgeroepen om het nodige bluswater te voorzien. Een persoon werd bevangen door de rook en werd door de hulpdiensten ter plaatse van de nodige check-ups voorzien. Het dak van de loods was er nog een met asbestplaten, daarom werd de brand met de nodige voorzichtigheid bestreden. De schade is aanzienlijk. (DBI)