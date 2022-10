Loods in Reningelst brandt ’s nachts uit, brandweer moet zes uur blussen

De brandweerlieden hadden ’s nachts de handen vol met het blussen van een brand in een afgelegen loods bij Reningelst. Het gebouw brandde uit.

Brandweer Westhoek werd in de nacht van maandag op dinsdag, rond middernacht, opgeroepen voor een industriebrand langs de Baljuwstraat in Reningelst. Ter plaatse bleek het te gaan om een brand in een afgelegen loods. Om voldoende water beschikbaar te hebben voor de bestrijding van de vlammen werden verschillende extra tankwagens opgeroepen in de nabije regio.

In de loods lag stro en stonden landbouwvoertuigen. Het gebouw brandde uit. De brandweerlieden haalden zo veel mogelijk van de inboedel naar buiten om alles voldoende af te blussen en een heropflakkering te voorkomen. De brandweerinterventie duurde ongeveer tot 6.30 uur ’s ochtends.