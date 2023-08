Loods en bijgebouw branden uit in Veldegem, koetsen gered

Donderdagavond even na 19 is in een loods achter een woonhuis in de Torhoutsesteenweg in Veldegem (Zedelgem) brand ontstaan. De zwarte rookpluim was kilometers ver te zien.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen reeds uit de loods. De brand werd met de nodige voorzichtigheid benaderd omdat er in de loods lasapparatuur met onder ander acetyleen stond opgeslagen. De buren van de aanpalende loods reageerden adekwaat en haalden preventief hun loods waar onder ander koetsen en een traktor in stonden leeg.

Oorzaak onduidelijk

De brandweer kon verhinderen dat het vuur naar de aanpalende loods over sloeg. Een bijgebouw aan de zijkant van de loods ging wel in de vlammen op. De loods zelf brandde vrijwel volledig uit. Niemand raakte bij de brand gewond. Tijdens de bluswerken was de Torhoutsesteenweg in beide richtingen afgesloten voor het autoverkeer. Het nablussen duurde nog een hele tijd. De oorzaak van de brand is momenteel nog onduidelijk en wordt onderzocht.